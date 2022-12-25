İstanbul’un Sarıyer ilçesinde kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Araba Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, 2 kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ağabey Serkan Koçer (45) yanında getirdiği tabanca ile kardeşi İsa Koçer’i (42) bacağından vurdu. Kıraathanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralan İsa Koçer’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi için Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırdı. Kardeşini vuran Serkan Koçer’de olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Çıkan kavgada darp edildiği anlaşılan Serkan Koçer polis ekipleri tarafından sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.