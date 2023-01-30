İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sonrası Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Sarıyer Bahçeköy’de kısa süreli kar yağışı sonrası bina çatıları ve araçlarda beyaz örtü oluştu.

İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sonrası Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Sarıyer Bahçeköy’de kısa süreli kar yağışı sonrası bina çatıları ve araçlarda beyaz örtü oluştu.

İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sonrası yüksek kesimlerde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Sarıyer Bahçeköy’de sabah erken saatlerinde kısa süreli kar yağışı sonrası bina çatılarında ve araçlarda beyaz örtü oluştu.