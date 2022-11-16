Sarıyer’de kökü çürük olduğu belirlenen ağaç, kamyonun çarpması sonucu park halindeki araçların üzerine devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Sarıyer’de kökü çürük olduğu belirlenen ağaç, kamyonun çarpması sonucu park halindeki araçların üzerine devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, Sarıyer Merkez Mahallesi Sefir Sokak’ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kökünün çürük olduğu belirlenen bir ağaca yoldan geçen bir kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Aracında maddi hasar oluşan İbrahim Çakmak, "İş yerinde çalışırken bir anda gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda kamyon ağaca çarpmış. Zaten ağaç da bayağı yatmıştı. Biz bunu daha önce bildirmiştik. Geçen hafta da aynı şekilde kamyon çarpmıştı. Ağaçtan koca bir tomruk koparmıştı. En sonunda olan oldu, ağaç yıkıldı. Bunlar tarihi ağaç olduğu için geçen hafta ölçüm yapmaya geldiler. Onu söyledik ama ilgilenen olmadı. Daha önce de şikayetlerimiz olmuştu. Ağaç kaldırımı sökme raddesine gelmişti. Kamyonun vurma sesini duydum. Aracımda 2-3 ezik var, başka bir şey yok" dedi.

“Belediyenin bu ağaçları budaması lazım”

Mahalle esnafı Taner Koz, “Kamyon geçerken ağacın dalları araca değince devrildi. Ağaç çürüktü. Şok olduk, neredeyse bina sallandı. Belediyenin bu ağaçları budaması lazım, ağaçlar çatır çatır sallanıyor” şeklinde konuştu.

“Kesin dedik kesmediler”

Mahalle sakinlerinden Güngör Coşkun ise, “Zaten ağacın devrilmesini bekliyorduk. 15 senedir söylüyoruz. ‘Bu ağaç her sene 2 santim yola doğru gidiyor, kesin’ dedik, kesmediler. Bu ağaçlar böyle budanmaz. Belediyeye söylüyoruz ama dediğimizi yapmıyor. Ağaçların hepsinin kökü çürük, zamanı gelince tek tek düşecekler. Arabalara ve bize zarar verecek” diye konuştu.

Belediye ekiplerinin devrilen ağacı yerinden kaldırmasıyla, caddedeki trafik akışı normale döndü.