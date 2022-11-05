Sarıyer Uskumruköy’de dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen yol bakım çalışmaları esnasında, arızalı olan İSKİ’ye ait boru patladı. Borunun patlamasıyla birlikte bölgedeki bazı caddeler adeta göle döndü. Caddeyi göle döndüren su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafik durma noktasına geldi. Suların bir müddet sonra kesilmesinin ardından belediye ekipleri patlayan boruyu değiştirmek için çalışma başlattı.

Sarıyer’de yol bakım çalışmaları esnasında arızalı olduğu belirtilen İSKİ borusu patladı. Borunun patlamasıyla birlikte göle dönen yolda trafik kilitlenirken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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