Sarıyer’de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünde yangın çıktı. Sağa çekilen araç kısa sürede tahliye edilirken, alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 11.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Hacıosman Bayırı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29D hattında sefer yapan Özer Kılıç (35) idaresindeki 34 HO 1938 plakalı İETT Otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 25 yolcuyu tahliye etti. Kısa sürede büyüyen yangın tüm otobüsü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, otobüs şoförü Özer Kılıç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kılıç’ın emniyette iki kaydının bulunduğu öğrenildi. Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.