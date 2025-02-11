İstanbul Sarıyer’de tek katlı gecekonduda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi Gazi Hasan Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin elektrik panosunda başlayan yangın gecekonduyu sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında kimsenin olmamasını önledi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı bölgede elektrikler kesilirken itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

"Çok şükür can kaybımız yok"

Evde kimse olmadığı için can kaybı yaşanmadığını söyleyen Sarıyer Merkez Mahallesi Muhtarı Kubilay Yıldırım, "Yangının elektrik panosundan çıktığı tahmin ediliyor. Yangın kontrol altına alındı ama Elektrik İdaresi’nden gelip elektrikleri kestiler. Çok şükür can kaybımız yok. Evde 3 kişi yaşıyor, fakat şu anda evde olmadıkları için kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.