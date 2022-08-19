İtfaiye ekipleri, sürücü Akdan’ı sıkıştığı yerden yarım saatlik çalışmanın ardından çıkartırken sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası Adem Akdan’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Ambulansa bindirilen talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Akdan’ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu Edirne istikameti Cendere yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 DGC 35 plakalı otomobil sürücüsü Adem Akdan (35), hızını alamayınca bariyerlere çarparak savruldu. Savrulan araçta sürücü Adem Akdan araçta sıkıştı.

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