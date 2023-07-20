Sarıyer’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından iki ayrı noktada trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Ekipler tarafından hatalı dönüş yaptığı tespit edilen taksi şoförü, "Türk polisi çalışıyor. Hata bizde, poliste değil ki’’ dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Sarıyer’de iki ayrı noktada dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Baltalimanı ve Maslak’ta gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek, uygulama noktasına getirildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı. Dron ile yapılan denetimde 12 sürücüye emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 436’şar liradan toplam 5 bin 232 lira, muayenesiz araç kullanan 2 sürücüye 951’er liradan toplam bin 902 lira, trafik levhalarına uymayan 5 sürücüye ise 436’şar liradan toplam 2 bin 180 lira para cezası kesildi. Denetimlerde toplam ceza 9 bin 314 liraya ulaştı.

"Hata bizde’’

Denetimler esnasında ekipler tarafından hatalı dönüş yaptığı tespit edilen Mustafa Heybeli isimli taksi şoförü, "Maşallah Türk polisi çalışıyor. Hata bizde, poliste değil ki’’ şeklinde konuştu.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.