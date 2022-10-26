Sarıyer’de duvara yaslı olan bisikleti çalan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Sarıyer’de duvara yaslı olan bisikleti çalan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde PTT Evleri Mahallesi Kanarya Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen biri duvara yaslı olan 4 bin 500 TL değerindeki bisikleti gözüne kestirdi. Kısa süre sonra harekete geçen hırsız, bisikleti kendinmiş gibi alıp götürdü. Bisikletin sahibi olan Engin Albayrak bisikletini bıraktığı yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sokaktaki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın Ş.İ olduğu tespit edildi. 10 adet suç kaydı bulunan Ş.İ‘nin evinde yakalandığı ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Bisikletin çalınma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ş.İ’nin duvara yaslı halde bulunan bisikleti çalmasının ardından arkasından gelen başka birinin hırsızlık anlarını gördükten sonra ters yöne doğru kaçtığı görüldü. Polis ekipleri çalınan bisikleti sahibine iade etti.