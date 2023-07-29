Sarıyer’de 2 katlı işyerinin bodrum katında bulunan gıda deposu yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Sarıyer Maslak Yelkovan sokaktaki bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, gıda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 katlı işyerinin bodrum katında çıkan yangına İstanbul’un birçok noktasından gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda gıda deposunda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İşyerinde soğutma çalışması yapılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İşyerinin çalışanı “Dışarıdaydık, sabah geldik. Daha sonra yeni öğrendik. Tek katlı giriş katı noktasında mahsur kalan olmadı. Müdahale etmeye çalıştık söndürülemedi, itfaiyeyi aradık. Hasarı göremediğimizden bilemiyoruz" dedi.