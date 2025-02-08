İstanbul Sarıyer’de bulunan Rumeli Feneri iskelesinde bulunan balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, yangından yükselen dumanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Feneri İskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iskelede bulunan 30 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman nedeniyle teknede bulunan 2 balıkçı çalışan ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndürmek için 2 dakikada geldiklerini söyleyen Hasan Gühil, "Yangının kimisi mazotdan kimisi de köpükten çıktığını söylüyor. Dumanı olduğumuz yerden gördük gelmemiz 2 dakika sürdü. Buraya geldiğimizde köpükten olduğunu söylediler. Aynı zamanda kooperatifte çalışıyorum ben buraya itfaiye ekibimizle gelip müdahalede bulunduk. En başta müdahale ettik ondan sonra gerekli mecralar arandı geldiler sağ olsunlar" dedi.

Yangına müdahale ettiğini söyleyen Mahmut Baş, "Dediler ki teknede yangın çıktı. Teknede yangın çıkınca bizim gönüllü itfaiyemiz var. Geldik hemen baktık. Yangının büyük olduğunu görünce köpük sıktık. Yangın hala sönmüş değil" diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Can kaybının olmadığı yangın sonrası balıkçı teknesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.