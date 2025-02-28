Sarıyer’de motosikletle akrobasi hareketler yapan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan sürücüye toplam 5 bin 208 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 6 Aralık 2024 tarihinde Sarıyer Büyükdere Mahallesi Demokrasi Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte tek teker seyreden motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Akrobatik hareketler yapan sürücü hem kendi hem de diğer vatandaşlarının canını hiçe saydı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan şahsın kimliğini belirledi. Y.T. isimli şahsa, "tescilsiz aracı trafiğe çıkarmak, dur ihtarına uymamak, akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak" suçlarından 5 bin 208 TL para cezası uygulandı. Öte yandan, şahsın "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan Sarıyer Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.