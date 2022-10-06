Çaycuma’da 15 dakika arayla iki kaza

Çaycuma’da 15 dakika arayla iki kaza

Sabah erken saatlerde Sarıyer Ayazağa’da bulunan 6 katlı özel bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen olayda, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar (24) bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düşmüş, yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kız feci şekilde can vermişti.

Sarıyer’de sabah erken saatlerinde meydana gelen olayda 6 katlı özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşerek demir korkuluklara saplanan yabancı uyruklu genç kız feci şekilde hayatını kaybetmişti. Genç kızın hayatını kaybetmeden önce öğrenci yurdunun içerisinde dolaştığı anlara ilişkin son görüntüleri ortaya çıktı.

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