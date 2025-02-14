Sarıyer’de 3 katlı müstakil binanın deposunda yangın çıktı. Evin boş olduğu sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Sarıyer Merkez Mahallesi Davet Sokak’ta saat 13.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı müstakil binanın giriş katındaki depoda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin boş olduğu sırada çıkan yangın büyüyerek giriş kata da yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Depoda bulunan dondurucu, bisiklet ve halı gibi malzemeler ev sahipleri tarafından dışarı çıkartılıp yol kenarına bırakıldı. Ölü ya da yaralının olmadığı yangında depoda ufak çaplı hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırıyor.