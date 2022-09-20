Olay, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Tünel’de meydana geldi. İddiaya göre, 26 HF 418 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tünelde takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu tünelde uzun kuyruk oluştu. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Turgutlu’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Turgutlu’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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