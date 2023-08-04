Kahramanmaraş’ta ayçiçek tarlaları muhteşem bir görüntü ortaya çıkardı.

Andırın ilçesi Geben mahallesinde bulunan ayçiçek tarlaları sarıya büründü. Muhteşem bir görüntü ortaya çıkan tarlalar da fotoğrafçıların vazgeçilmezi oldu. Fotoğrafçılar, sarı gelinliğini giyen tarlaların ayrı bir huzur verdiğini ifade etti.

Vatandaşların da geçerken bölgede durup kendilerine hatıra çekimler yaptığını belirten fotoğrafçılardan Haluk Besim Bakacak," Tarlaları sarıya boyayan ayçiçeği fotoğraflarını çekmek istedik. Geben Mahallesi’ndeki ayçiçeği kartpostallık görüntüler oluşturdu. Burada harika görüntüler var. Buraya fotoğraf çekilmeye gelenler oluyor. Bizler de bu muhteşem görüntüyü fotoğrafladık" dedi.