Bolu’da mayıs ayı boyunca etkili olan yağışlar, yüksek nem oranı ve artan sıcaklıklar sebebiyle çiftçilerin tahıl üretim alanlarında görülen sarıpas ve fungal hastalıklarına karşı mücadele başlatıldı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat uyardı.

Mayıs ayı boyunca etkili olan yağışlar, yüksek nem oranı ve artan sıcaklıklar sebebiyle bir çok çiftçinin tahıl üretim alanlarında sarıpas ve fungal hastalıkları görüldü. Hastalıkların görülmesinin ardından çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Sarıpas ve fungal hastalıklarının görüldüğü tarlalarda ekipler tarafından gerekli kontroller yapıldı. Ve ilaçla hastalığın giderilmesi için mücadele başlatıldı.

“Bitki koruma ürünü ile ilaçlama yapması önem arz etmektedir”

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, çiftçilere uyarılarda bulunarak, “İl Müdürlüğümüz tarafından arazi çalışmaları ve sürveylerle muhtemel hastalıklara karşı kontroller gerçekleştirilmektedir. Verim kaybı yaşamak istemeyen üreticilerimizin tarlalarını kontrol ederek, muhtemel hastalık emarelerinde arazilerinde ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir. İklim şartlarının hastalık için uygun gitmesi ve salgın oluşması durumunda kullanılacak ilacın etki süresine göre, ilaçlamaların tekrarlanması gerekebilmektedir. Üreten Bolu’muzun Üreticilerinin mağduriyet yaşamamaları adına verim kaybının en aza indirilmesi ve hastalığın ilerleyerek bayrak yaprağa (en üst yaprak) sıçramasını önlemek amacıyla, üreticilerimizin enfeksiyonun tarladaki seyrine ve yağış şartlarına göre hastalık etmenine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünü ile ilaçlama yapması önem arz etmektedir. İlaçlamalar ve kullanılacak ilaçlar konusunda üreticilerimizin İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz ile irtibat kurarak ilaçlar hakkında teknik destek alabilirler" dedi.