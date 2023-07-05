Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Sarıoğlanspor, yeni sezon öncesi dış transferde kadrosuna 6 yeni ismi dahil etti.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Sarıoğlanspor’da yeni sezon öncesi hareketlilik sürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Sarıoğlanspor, dış transferde Kars 36 Spor’dan Sedat Burak Altay, Hacılar Erciyesspor’dan İsmail Odabaşı, Erciyes Esen Makina FK’dan M. Akif Gürkan, Hamit Çetinkaya ve Develigücü SK’dan Yakupcan Yazgan ve Turgay Aydoğan’ı kadrosuna kattı. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Sarıoğlanspor, güçlü bir kadro ile 2023-2024 sezonuna girmeyi planlıyor.

Sarıoğlanspor Kulübü’nden yapılan paylaşımda, “Sarıoğlanspor’umuz hız kesmeden transferlerine devam ediyor. İsmail Odabaşı, Yakup Can Yazgan, M. Akif Gürkan, Sedat Burak Altay, Hamit Çetinkaya, Turgay Aydoğan ile anlaşmıştır. Sarıoğlan Belediye Başkanımız Bekir Ayyıldırım kulüp yöneticilerimiz Caner Karaarslan, Yusuf Başer, İsmail Asıl, Emre Akın, Hacı Akyüz ve takımımız ile birlikte güçlü bir Sarıoğlan olarak yolumuza devam edeceğiz. Sözümüzdeyiz” denildi.