Sarıoğlanspor dış transferde kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Sarıoğlanspor’da transfer harekâtı başladı. Teknik Direktörlüğe Yavuz Hastoprakçılar’ı getiren Sarıoğlanspor ardından transfer için düğmeye bastı. Sarıoğlanspor dış transferde geçen sezon Erciyes Esen Makina FK forması giyen Ramazan Durdu, Selim Yağmur ve Kayserigücü FK’dan Burak Aslan’ı kadrosuna kattı. Sarıoğlanspor Kulübünden yapılan açıklamada, “ Takımımız yeni sezon öncesi dış transferde profesyonel olarak forma giyen Ramazan Durdu, Selim Yağmur ve Burak Aslan ile anlaşma sağlamıştır. Kulüp başkanlarına ve yöneticilere teşekkür eder, Sarıoğlanspor’a hayırlı olmasını dileriz” denildi.