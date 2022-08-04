Balıkesir’in önemli turizm merkezlerinden Ayvalık’ın Sarımsaklı plajlarında başlatılan sosyal sorumluluk projesi "İzmaritsiz Sarımsaklı Plajı" çalışmaları dahilinde 18 bin adet izmarit toplandı.

Balıkesir’in önemli turizm merkezlerinden Ayvalık’ın Sarımsaklı plajlarında başlatılan sosyal sorumluluk projesi "İzmaritsiz Sarımsaklı Plajı" çalışmaları dahilinde 18 bin adet izmarit toplandı.

Yaz sezonu yoğunluğunun yaşandığı şu günlerde Sarımsaklı plajlarına büyük bir ilgi olurken, Ayşe Kale Arslan ve bir grup çocuk başlattıkları sosyal sorumluluk projesi dahilinde her akşam plajları dolaşarak atılan izmaritleri topluyor. Çalışmalar dahilinde bu güne kadar yaklaşık 18 bin adet izmarit toplayan grup, sezon boyunca da belli aralıklar ile bu faaliyeti devam ettirmeyi hedefliyor

Çalışma hakkında bilgi veren Ayşe Kale Arslan, “Güzel bir proje bu. İzmaritsiz bir Sarımsaklı olsun istiyoruz. Bu amaçla da iki aydır bu alanda çalışıyorum. Bütün otelleri tek tek gezdim. Yeğenim Eda ile bu proje yürütüyoruz. Sekiz tane otel gezildi. On yedi tane plaj gezildi. Her birine poster ve afiş bırakıldı. Bu afişlerin ve posterlerin tasarımları yine yeğenime ait. Konula ilgili bilgilendirme yapıldı. Kendilerinin destekleri alındı. Bütün otel sahiplerine, yöneticilerine, plaj yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Arslan, akşam saatlerinde çocuklar ile bu çalışmayı yaptıklarını ifade ederek “Altı plaj, altı halk plajı gezdik. Yonca plajdan kılıç plaja kadar. Alanda altı tane halk plajımız var. Orada akşam 18.30’da ziyaret ettik plajları” diye konuştu.

Küçük bir izmaritin büyük zararlar verdiğine değinen Ayşe Kale Arslan, “İzmarit toplamak hakikaten çok zor ve izmarit dediğimiz şey öyle ufak bir şey ama çok zararlı. Plastik bir kere, doğada çözülmüyor” dedi.