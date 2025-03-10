Edremit Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye konulan "Sarıkız" adlı müzikli oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kavurmacılar köyünde yaşadığına inanılan Sarıkız’ın hikayesini anlatan oyun, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, tiyatro gösterisinin ardından yaptığı açıklamada, sanata ve kültürel etkinliklere verdikleri önemi vurguladı. Başkan Ertaş, "Bu güzel oyunu seyirciyle buluşturan belediyemiz tiyatro topluluğuna, sahne arkasında emeği geçen herkese ve bizlerle bu heyecanı paylaşarak oyunumuza gelen, alkışlarını esirgemeyen sevgili komşularımıza teşekkür ediyorum. Her şey birlikte güzel," dedi.

Oyunu izlemeye gelen sanatseverler, yerel kültürün tiyatro aracılığıyla yaşatılmasının önemine dikkat çekerek etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.