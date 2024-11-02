DÜZCE (İHA) – Doğu Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü mağara koruma ekibi, Sarıkaya Mağarası’na girerek biyolojik çeşitliliği inceledi.

Düzce’nin doğal güzelliklerini koruyan Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi, Sarıkaya Mağarası ve Efteni Gölü’nde biyolojik çeşitliliği inceledi. Genel Müdürlükten gelen Mağara koruma çalışma grubu Düzce’ye gelerek koruma altındaki Sarıkaya Mağarası ve Efteni Gölü’nde tek ip tekniği ile eğitimi verdi. Mağara oluşumları ve mağaracılıkta güvenlik üzerine önemli bilgiler paylaşılırken, Bolu ve Düzce Şube personelleri de bölgede biyolojik çeşitlilik ve korunan alanlar açısından nadir ekosistemlerin doğaya katkısı ve önemini inceledi.