Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Rus Çarı 2. Nikola Av Köşkü bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Sarıkamış’ta bulunan ve halk arasında “Nikolay’ın Av Köşkü” olarak bilinen yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde kurulu 28 odalı av köşkü ve yanındaki Şişman Köşk, 19. yüzyıl Baltık mimarisi izlerini taşıyor. 129 yıllık tarihi köşkün bir bölümü hayvan barınağı olarak kullanırken, bir kısmı da ağaçları kırılmış, duvarları yazılmış ve tamamen harabeye dönmüş halde bulunuyor. Duruma tepki gösteren ziyaretçiler, tarihi köşkün koruma altına alınması gerektiğini belirtiyor. İstanbul’dan geldiğini ifade eden Rasim Kaya, tarihi köşkün çok kötü durumda olduğunu belirterek, “Çok güzel bir yer ama şunu söylemek isterim. Böyle tarihi eserleri yok etmeye kimsenin hakkı yoktur. Tarihi eserlere saygılı olmak gerekiyor. Burası restore edilirse daha da güzel olur” dedi.

Tarihi Av Köşkü

1896 yılında yekpare ağaçtan çivi kullanılmadan inşa edilen av köşkünde değerli misafirler ağırlanırken asıl köşk ise çeşitli zamanlarda hastane ve saray olarak kullanılmış. Yapı halk arasında "Katerina’nın köşkü" olarak bilinse de 2. Çar Nikola’nın hasta oğlu Aleksi için rehabilitasyon merkezi ve aynı zamanda da ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak hizmet vermiş.