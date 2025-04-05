Sarıkamış’ta yüksek kesimlere Nisan ayında kar yağdı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayında yağan kar kısa sürede etrafı beyaza bürürken, hava sıcaklığı ise hissedilir şekilde düştü.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yer yer yağmurlu ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Öte yandan Sarıkamış’ta hava sıcaklığı gece eksi 6 derece olarak ölçüldü.