Sarıkamış’ta yaşlı ve engelli vatandaşlara evlerinde hizmet veriliyor. Ailelerin evleri temizleniyor, günlük ihtiyaçları karşılanıyor ve kişisel bakımları yapılıyor.

Sarıkamış’ta yaşlı ve engelli vatandaşlara evlerinde hizmet veriliyor. Ailelerin evleri temizleniyor, günlük ihtiyaçları karşılanıyor ve kişisel bakımları yapılıyor.

Kars Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 2 yıldır yürüttüğü Vefa Projesi ile bakıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlara evde temizlik, çamaşır yıkama hizmetleri veriliyor, kişisel bakım setleri hediye ediliyor ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına destek sağlanıyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından oluşturulan ekip, düzenli olarak ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin evlerini temizliyor. Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek’in talimatıyla SYDV tarafından hayata geçirilen "Vefa Projesi" çerçevesinde ilçe merkezi ile köylerdeki yaşlı ve engellilerin evine giden görevliler, hem temizlik yapıyor hem de taleplerini ilgili kurumlara iletmelerine yardımcı oluyor. Kilometrelerce yol kat ederek gittikleri evlerde pencere ve kapıları silen, evleri baştan sona temizleyen görevliler, yaşlı, hasta ve engellilere proje çerçevesinde rehberlik hizmeti de veriyor. Yıl boyunca ilçedeki en ücra köylere kadar giderek vatandaşlara hizmet eden SYDV ekibi, devletin şefkat elini uzattıkları insanların hayır duasını alıyor.

"Allah devletimizden razı olsun"

Evi temizlenen 74 yaşındaki yaşındaki Rukiye Altuntaş eşi ile beraber yaşadığını, gücü yetmediği için görevlilerce evinin temizlendiğini belirtti.

Görevlilere destekleri için teşekkür eden Altuntaş, "Vakıf personeli gelip evimizi temizledi. Her zaman bize yardımcı oluyorlar. Allah onları kazadan beladan korusun. Allah devletimizden razı olsun. Burada eşim ile beraber yaşıyorum. Eşim 92 yaşımda. Yaşlı olduğumuz için evi temizleyemiyoruz. Vakıftan kızlar geldi evimi temizledi. Kaymakamlık bize bakıyor. Hasta ve yaşlı olduğum için evimi temizleyemiyorum, iş yapamıyorum. Kızlar evimize gelerek pencerelerimizi siliyor, her yeri temizliyor, perdelerimizi asıyor. Yıllarca devlet bize bakıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin" dedi.

“Vefa Projesi”

Sarıkamış Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın uyguladığı projenin temel amacı 65 yaş üstü veya engelli olan, sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde yaşamını tek başına veya eşi ile sürdüren bakıma muhtaç yaşlılarımıza ve engelli vatandaşlara evde temizlik, çamaşır yıkama, ütü ve kişisel bakım hizmeti veriliyor.