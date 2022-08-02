Sarıkamış’ta üzerinde insan figürleri bulunan taş, ilgi odağı oldu. Vatandaşların dikkatini çeken taşın bin 500 yılık olduğu ileri sürüldü.

Sarıkamış’ta üzerinde insan figürleri bulunan taş, ilgi odağı oldu. Vatandaşların dikkatini çeken taşın bin 500 yılık olduğu ileri sürüldü.

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde bulunan tarihi yapı ve üzerinde insan figürlerinin olduğu taş, köye ziyarete gelen vatandaşların ilgisini çekti. Yaklaşık bin 500 yıllık olduğu ileri sürülen insan figürlü taşın, geçmişe ışık tuttuğu ve Kars’ta yaşamış medeniyetleri bir kez daha gözler önüne çektiği belirtildi.

Cep telefonuyla görüntüsü çekilen taşta, atın üzerinde avcı ve av hayvanları resimleri bulunuyor.