Kars’ın Sarıkamış ilçesinde şehitleri anma etkinlikleri düzenleniyordu. Etkinlik kapsamında bir otelin salonunda tiyatro gösterisi yapılırken asma tavan bir anda çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler çökme sonrası tavanın altında kalan yaralılara ulaşarak ilk müdahaleleri yapmaya başladı. Çalışmalar sürüyor.

Bakan Kasapoğlu, şehitler diyarına Sarıkamış Ekspresi ile geldi

Bakan Kasapoğlu, şehitler diyarına Sarıkamış Ekspresi ile geldi

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