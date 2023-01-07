Kars’ta Sarıkamış Harekâtı’nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında otelde düzenlenen belgesel gösterimi sırasında tavanın çökmesi sonucu yaralanan 32 kişiden 23’ü taburcu edildi, 9’unun ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kars’ta Sarıkamış Harekâtı’nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında otelde düzenlenen belgesel gösterimi sırasında tavanın çökmesi sonucu yaralanan 32 kişiden 23’ü taburcu edildi, 9’unun ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 18.45 sıralarında Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde meydana geldi. Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümü nedeniyle bir otelde anma programı kapsamında gala gösterimi yapılırken konferans salonunun asma tavanı çöktü. Olayda 10 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 22 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Kars Valisi Türker Öksüz, yaptığı paylaşımda "Olayda yaralanan 32 vatandaşımızdan 23’ü taburcu edilmiş olup, 9 vatandaşımızın ön müşahede ve tetkik süreci devam etmektedir" dedi.

Tavan çökmesinde yaralanan gazeteci Ercüment Daşdelen, “Bende olay anında ordaydım. Gazeteciyim içeri girip yerimi ayarlamak istedim. Çatırtı sesi gelmeye başladı. Yavaş yavaş tavan vatandaşların üzerine düşmeye başladı. O sıra da yere düştüm ben, vatandaşlarda benim üzerime düştü. Ayaklarımda ezikler oluştu. Hastanede tedavim oldu. Çok kötü bir durumdu” şeklinde konuştu.