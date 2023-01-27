Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan personele yangın eğitimi verildi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan personele yangın eğitimi verildi.

Eğitimde yangın öncesi, yangın esnasında ve yangın sonrasında yapılacak iş ve işlemler anlatılarak ekiplerin malzemeleri kontrol edildi. Yapılan tatbikatın ardından yangınsız bir sezon temennisi ile eğitim tamamlandı.

Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri eğitimi verildi.

Eğitimi Sarıkamış Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şener Arifoğulları ve Karakurt Orman İşletme Şefi Önder Taş verdi.

Eğitime Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan memur ve işçiler katıldı.