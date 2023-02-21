Sarıkamış’ta köylüler sattıkları büyükbaş hayvanlarının elde ettikleri 422 bin lirayı deprem bölgesine gönderdi.

Sarıkamış’ta köylüler sattıkları büyükbaş hayvanlarının elde ettikleri 422 bin lirayı deprem bölgesine gönderdi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyü Muhtarı Kıyasettin Ekinci ve beraberindeki heyet, deprem bölgesine yardım için kolları sıvadı.

Muhtar ve heyeti köyde topladıkları büyükbaş hayvanları satarak elde ettikleri toplam 422 bin 150 lirayı depremzedeler için Sarıkamış Ziraat Bankası AFAD hesabına yatırdı.

Muhtar ve beraberindeki heyet Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek’i makamında ziyaret ederek, yaptıkları yardım hakkında bilgilendirdi.

Kaymakam Doğan Kemelek ise muhtar ve heyetine anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.