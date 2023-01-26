Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 6 gün önce kaybolan gencin cesedi köprü altında yarısı gömülü halde bulundu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 6 gün önce kaybolan gencin cesedi köprü altında yarısı gömülü halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış ilçesi Kazıkkaya köyünden İhsan Akbulut 6 gün önce cuma namazından sonra kayboldu. Kendisinden haber alınamayan Akbulut’un akşam saatlerinde köyün yakınlarında bulunan köprü altında cesedi bulundu. Akbulut’un cesedinin yarısının toprak altına gömülmüş olması ise dikkat çekti.

Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.