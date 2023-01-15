Sarıkamış’ta kayak pistlerinde kar kalınlığının 35 santimetreyi bulmasıyla kayak keyfi yaşanıyor. Bu yıl sezon açılışını kar yağışının az olmasından dolayı tam anlamıyla yapamayan Cıbıltepe Kayak Merkezi bir grup kayak sever zirveye çıkarak kaydı.

Sarıkamış’ta kayak pistlerinde kar kalınlığının 35 santimetreyi bulmasıyla kayak keyfi yaşanıyor. Bu yıl sezon açılışını kar yağışının az olmasından dolayı tam anlamıyla yapamayan Cıbıltepe Kayak Merkezi bir grup kayak sever zirveye çıkarak kaydı.

Hafta sonunu fırsat bilen bir grup kayaksever, kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı, çığ tehlikesin olmadığı, kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle dünyanın en güvenli kayak merkezlerinden birisi olan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Tepe Kayak Merkezi’nin zirvesinde gönüllerince kayma imkanı buldu.

Son yağan kar ile birlikte pistlerinde 35 santim kar kalınlığına ulaşan Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde suni karlamanın kesinlikle yapılması gerektiğine dikkat çeken kayak eğitmeni Talip Atop, “Arkadaşlarımızla geldik, çok şükür kar yağışı da başladı. Zirveye çıktık, 30 santim karımız var. Tabi suni karımız olsaydı daha erken açardık” dedi.

Pistlerde kayılacak karın bulunduğunu ifade eden kayak eğitmeni Fatih Koçak, “Kayak eğitimcileri olarak zirveye çıktık. Karı ölçtük, baktık kayılabilir mi? 30-35 santim civarında kar var. Tabi suni karlama olsaydı daha güzel olurdu. 2 ay öncesinden sezonu açmış olurduk. Şuan da yeterli diyebiliriz, biraz ezilirse aslında kayağa hazır, ama çokta değil” diye konuştu.

Kayak merkezinin zirvesine çıkan kayakseverler, beyaza bürünmüş sarıçam ormanları arasında, kristal kar üzerinde, kayak ve snowboard ile kaydı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi, birisi kapalı 5 telesiyej, toplam uzunlukları 33 kilometreyi bulan 9 pistte kayak severlere hizmet veriyor.