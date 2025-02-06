Kars’ın Sarıkamış ilçesinde beklenen kar yağışı başladı. Bölgeyi beyaza bürüyen kar yağışı, hem vatandaşları hem de turizmcileri sevindirdi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde uzun süreden beri beklenen karın yağmasıyla birlikte pistlere akın edan kayakseverler, kar altında kaymanın keyfini çıkardı. Sarıkamış’ta kar yağışının başladığını ifade eden kayakseverler, "Bugün beklediğimiz kar yağdı. Çok güzel bir kar yağışımız var şu anda. Pistlerimiz çok güzel doldu. Halen devem ediyor. Böyle giderse güzel bir sezon olacak" dedi.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Sarıkamış Kayak Merkezi’nde son yağan kar ile kar kalınlığı 80 santimi geçti.