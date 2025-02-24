Kars’ın gözde turizm merkezi Sarıkamış Kayak Merkezi’nde hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışıyla pistlerdeki kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Kayak ve snowboard tutkunları, bembeyaz örtü üzerinde adrenalin dolu anlar yaşadı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi, hem spor hem de doğa ile iç içe unutulmaz anlar yaşamak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı oluyor. Çam ormanlarıyla çevrili Sarıkamış Kayak Merkezi, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunarken, kristal kar kalitesiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışıyla pistlerdeki kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Kayak ve snowboard tutkunları, bembeyaz örtü üzerinde adrenalin dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler kayak dışında kızakla kayma, kar motoru turları ve doğa yürüyüşleri gibi birçok aktiviteye katıldı. Bölgeye gelen turistler manzaranın keyfini çıkardı. Özellikle telesiyejle yapılan zirve yolculuğu, karla kaplı çam ağaçları arasında adeta bir kartpostalı andırıyor. Bölgedeki otel işletmecileri ise sezonun yoğun geçmesinden oldukça memnun kaldıklarını dile getiriyor.