Sarıkamış’ta bulunan 3 kurt yavrusu koruma altına alındı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde arazide hayvanlarını otlatan vatandaşlar, 3 kurt yavrusu buldu. Annelerinin olmadığını anlayan ve vatandaşlar, yavru kurtları bulunduğu yerden alarak Karaurgan Jandarma Komutanlığı’na getirdi.

Jandarmaya teslim edilen kurt yavruları, Allahuekber Dağları Milli Park Şefliği ve jandarma HAYDİ ekipleri ile birlikte teslim alınarak tedavi ve bakımları yapılmak üzere Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Kurt yavruları burada bakım ve tedavi altına alındı.