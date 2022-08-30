Sarıkamış’ta aç kalan boz ayı karnını doyurmak için cadde indi. Çöp konteynerini deviren ayı, aldığı çöp poşetiyle gözlerden kayboldu.

Sarıkamış’ta aç kalan boz ayı karnını doyurmak için cadde indi. Çöp konteynerini deviren ayı, aldığı çöp poşetiyle gözlerden kayboldu.

Boz ayılarıyla meşhur Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ayılarla her an karşılaşmak mümkün, karanlık çökünce sarıçam ormanlarından ilçe merkezine inen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra geldiği ormana geri dönüyor.

İlçe merkezine inen bir boz ayı Faruk Erdoğdu isimli vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Mahalle arasına kadar gelen ayı çöp konteynerini devirerek aldığı çöp poşetiyle sakin bir yere geçti. Çöp poşetinin içerisindeki yiyeceklerle karnını doyuran ayı daha sonra ormana gitti. O anlar anbean kaydedildi.