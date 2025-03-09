Kış aylarında kayak tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, bahar mevsiminde de ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Mart ayının gelmesiyle birçok kayak merkezi sezonu kapatmaya hazırlanırken, Sarıkamış’taki kar kalitesi ve uygun hava şartları sayesinde pistler halen kayak yapılabilir durumda.

"Nisan ayına kadar kayak imkanı"

Sarıkamış, kristal kar yapısıyla Türkiye’nin en özel kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. 2 bin 500 metre rakıma sahip kayak merkezinde, kar kalınlığı hala ideal seviyede. Sarıkamış’ta Nisan ayına kadar kayak yapılması planlanıyor.

"Doğa ve kayak bir arada"

Bahar aylarında Sarıkamış’ta kayak yapmanın en büyük avantajlarından biri de doğanın sunduğu eşsiz manzara. Sarıçam ormanları arasında, temiz hava eşliğinde kayak yapma fırsatı bulan Hasan Basri Özcan, "Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeyim, Ramazan ayı olmasına rağmen yoğunluk devam ediyor. Hafta sonu özellikle bu yoğunluğu görebiliyoruz. Çok istiyordum hem Türkiye’de hem de dünyada gezme fırsatı buldum. Bu aşamada gerçekten hem kar kalitesi, hem doğal ortamı bizim çok önemli, özellikle hem snowbord, hem kayak için uygun, faydalı, öğrenmeye ve kendinize geliştirmeye güzel pistler burada, tavsiye ediyorum herkese gelmesini, ben buradan ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Mümkün olduğunca, kar bitene kadar buradayım" dedi.

"Sezonun son günlerini kaçırmayın"

Sarıkamış Kayak Merkezi yetkilileri, bu yıl karın uzun süre yerde kalmasıyla sezonun uzadığını belirterek, "Kayak tutkunlarını bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz. Henüz kayak yapma fırsatı bulamayanlar veya sezonu uzatmak isteyenler için Sarıkamış’ta bahar kayak keyfi devam ediyor" dedi.

Öte yandan, Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeki pistlerde 106 santimetre kar bulunuyor.