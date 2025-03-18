Sarıkamış’ta doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında hayret etti. Kış uykusundan uyanan ve ormanda bir ağaca tırmanan boz ayı, bir vatandaşın drone kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ağaçları arasında kış uykusundan uyanır uyanmaz devasa boz ayının ustalıkla ağacın gövdesine sarılarak hızla yukarı tırmandığı görüldü. Ayının hareketi vatandaşları gülümsetti.

Ağaca tırmanan ve daha sonra ağaçtan inen boz ayıyı yavrusu ise ağacın altında bekledi. Anne ile yavru boz ayı daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.

Yetkililer, Sarıkamış’ın zengin yaban hayatına dikkat çekerek, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ayıların besin arayışıyla daha sık görülebileceğini kaydetti. Yetkililer, vatandaşların vahşi hayvanlarla karşılaştıklarında sakin kalmaları ve güvenli mesafeyi korumaları gerektiğini hatırlattı.

Öte yandan kış uykusundan uyanan boz ayının sağlıklı ve çevik hali, bölgedeki yaban hayatının ne denli güçlü ve canlı olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.