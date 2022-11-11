Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü "Türkiye Yüzyılına Nefes” programı çerçevesinde, Sarıkamış’ta yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü "Türkiye Yüzyılına Nefes” programı çerçevesinde, Sarıkamış’ta yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

2250 rakımında bulunan Hamamlı Şehitliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Türkiye Yüzyılına Nefes” kampanyası çerçevesinde saat 11.11’de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte Sarıkamış genelinde 11 bin fidan olmak üzere Hamamlı şehitliğinde ise 200 adet huş, 150 adet diş budak, 100 adet çam, 50 adet ladin ile birlikte toplam 500 adet fidan dikildi.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü Hamamlı Şefliğinin organize ettiği programa Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Sarıkamış Orman İşletmesi Hamamlı Şefi Keramettin Tezcan, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.