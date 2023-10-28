Kars Sarıkamışlı Turizmciler 26-27 Ekim 2023’te turizm sektörünün dinamiklerini beşinci kez bir araya getiren Antalya Turizm Fuarına katıldı.

Türkiye’nin ve Akdeniz’in en verimli Turizm Fuarlarından biri olan Antalya Turizm Fuarına 35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyonelini Antalya Fuar Merkezi‘nde ağırladı.

Fuara Sarıkamış ilçesinde turizme hizmet veren otel yöneticileriyle Sarıkamış Kayak Otelleri Dernek Başkanı Halit Taş katıldı.

Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sektörün farklı pazar ve dinamiklerini güçlendirmek, ilişkileri pekiştirmek ve kurulacak yeni bağlantılar ile kişi, kurum, kuruluş ve destinasyonların gelişimine önemli katkılar sağlayan fuar, turizm sektörünün seçkin markalarının 2024 planlamalarına temel oluşturduğunu söyledi.

Taş, bu tür uluslararası fuarların yaklaşan kış sezonu öncesi Kars bölgesini, Sarıkamış’ı, otelleri tanıtmada çok önemli bir platform olma özelliği taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:” Bunun gibi organizasyonlara katılmaya dikkat ediyoruz. Yerli ve yabancı tur operatörlerinin bölgeye ilgi göstermesi bizleri son derece memnun etmektedir. Hedefimiz yerli ve yabancı pazarı büyüterek bölgeye topyekün katkı sağlayacak girişimlerde bulunmaktır. İnşallah önümüzdeki yıllarda tesislerdeki alt yapı ve diğer iyileştirmelerle birlikte kayak merkezimizin ülkemizdeki popülerliğini uluslararası arenalara taşıma hedefindeyiz.” dedi.