Sarıkamışlı sporculara malzeme desteği yapıldı. Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneği (SARGED) Sarıkamış Gençlik Merkezi’nde yaklaşık 340 öğrenciye spor malzemesi dağıttı.

Sarıkamış Gençlik Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelen dernek üyeleri bir süre öğrencilerle sohbet etti. Dernek üyeleri daha sonra öğrencilere içerisinde tozluktan topa, şorttan formaya ve eldivene kadar tüm malzemelerini vererek öğrencilerin spor yapmasına katkıda bulundu.

Spor malzemelerinin kendilerine moral ve motivasyon sağlayacağını ifade eden Tandeniz Tanyeli, “Dernek üyeleri burada etkinlik düzenledi. Eksiklerimizi tamamladılar. Çok güzel bir etkinlik oldu. Spor malzemelerimizi verdiler, teşekkür ederiz” dedi. Öğrencilerden Melek Alan, kendilerine verilen spor malzemelerinden dolayı SARGED ailesine teşekkür etti. Sarıkamışlı öğrencilere spor malzemesi desteği sağladıklarına dikkat çeken Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Aydın, “Bugün Sarıkamış’tayız, 340 öğrencinin spor kıyafetlerini takdim ettik. Bütün spor branşlarında spor yapan çocuklarımıza ayrı ayrı kıyafetlerini dağıttık” diye konuştu.

Öte yandan spor malzemelerini alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, dernek yöneticileri bu tür destekleri sporculara aralıklarla sağlayacaklarını kaydettiler.