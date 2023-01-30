Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamışlı Kadınları Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği düzenlenen açılışla hizmete girdi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamışlı Kadınları Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği düzenlenen açılışla hizmete girdi.

Açılışa Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek eşi Gülsüm Kemelek Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy,Sarıkamış Liseliler Vakfı Başkanı Dağlar Özügüç, Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul, Kooperatif yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kemelek yaptığı konuşmada, üretim ve istihdama dayalı bu tür kuruluşları her zaman desteklediklerini söyledi.

Kadınların üretimde yer almalarının hem aile bütçesine hemde ilçe ekonomisine katkı sunacağını belirten Kemelek, ”Turizmle içi içe olan ilçemizin gelişimine katkı sunmak adına özellikle kadınlarımızın üretimde yer alması bizleri de mutlu ediyor. İnşallah kooperatifimiz, yöresel lezzetlerden hediyelik eşya gibi birçok alanda güzel ürünler sunacak. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. ”dedi.

Hizmete giren kooperatifte ilk etapta yaklaşık 15 kadın yöresel yemekler, hediyelik eşya ve el örgüsü ürünler üretecek.