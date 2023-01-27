Arslan, Kılıç ve Otel işletmecileri Sarıkamış’ın olmazsa olmazı, "Karlama Sistemi"nin yapımı için girişimlerini sürdürüyor.

Arslan, Kılıç ve Otel işletmecileri Sarıkamış’ın olmazsa olmazı, "Karlama Sistemi"nin yapımı için girişimlerini sürdürüyor.

Kars Milletvekilleri, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç Sarıkamış’ın olmazsa olmazı, "Karlama Sistemi"nin Sarıkamış Kayak Merkezi’ne kazandırılması için mücadelelerine devam ediyor. Arslan ve Kılıç, otel sahipleri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Arslan ve Kılıç, karlama sisteminin en kısa sürede Sarıkamış’a kazandırılması için yol haritası belirlediklerini söyledi.