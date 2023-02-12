Sarıkamış’ın odunları depremzedeleri ısıtacak. Ormancıların eksi 15 derece soğukta keserek yakacak haline getirdikleri 1 tır yakacak odun deprem bölgesine gönderildi.

Sarıkamış’ın odunları depremzedeleri ısıtacak. Ormancıların eksi 15 derece soğukta keserek yakacak haline getirdikleri 1 tır yakacak odun deprem bölgesine gönderildi.

Vali Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü depremzedelerin yakacak odun ihtiyacı için tüm ekibi ile seferber etti. Hava sıcaklığının eksi 15 derecede olduğu Sarıkamış’ta işletme personelleri odunları soba boyu yakacak hale getirerek çuvala doldurup tıra yükledi.

Yakacak odun dolu tır deprem bölgesi olan Adıyaman için yola çıktı. Sarıkamış’tan yola çıkan yakacak odunlar, depremzedelerin ısınması için dağıtılacak.