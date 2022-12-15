Anma etkinliklerinde görev alan kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili STK ve özel sektör kuruluşların yöneticilerinin katıldığı toplantıda, yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında her yıl Ocak ayının ilk haftasında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenen anma programının koordinasyon toplantısı Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

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