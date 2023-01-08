Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri yaklaşın 4,5 kilometrelik yürüyüşün ardından Ay Yıldız Tören alanında son buldu.

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri yaklaşın 4,5 kilometrelik yürüyüşün ardından Ay Yıldız Tören alanında son buldu.

Ay Yıldız Tören alanında yapılan anma etkinliklerinde şehitler için saygı atışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da protokol üyeleri anıta çelenk sundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Üsteğmen Mutlu Çelik, 108 yıl önceki Sarıkamış Harekatı ile ilgili bilgileri paylaştı.

Programın açılış konuşmasını Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptı.

Öksüz’ün ardından söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “I. Dünya Savaşı’nda, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi verdiğimiz çok zor şartlardan geçtik. Biraz önce üsteğmen arkadaşımız Sarıkamış harekâtının güzergâhını da bize çok kısaca anlattı. Sadece o kısacık sunumdan bile aslında ne kadar zor şartlarda bu mücadelenin gerçekleştirildiğini ve zor şartların akabinde bu mücadelenin başladığını görmek mümkün. O günkü sınırlı imkânlarımızla işgal altında kalan şehirlerimizi kurtarmak için canımız pahasına savaşmayı sürdürdük. Düşmana yenilmedik çok şükür ancak maalesef tarihimizin en acı olaylarından birisi yaşadık” dedi.

Yanık, “22 Aralık 1914’te başlayan ve 15 Ocak 1915’te sona eren Sarıkamış harekâtında soğuk hava şartlarından dolayı binlerce askerimiz şehit oldu. Bu hazin hadise, 108 yıl sonra hala yüreklerimizi sızlatmaya devam ediyor. Anadolu’nun dört bir yanından vatan evlatlarının geldiği Sarıkamış, aziz milletimizin yeniden var oluş hareketini başlattığı yerdir. Daha sonra Çanakkale ve Sakarya cephelerinde devleşen mücadelemiz, önüne geçilmez bir zaferle sonuca ulaşmıştır. Bu vesileyle Allahuekber Dağlarında ve Türkiye’nin her yerinde, ülkemizin birliği ve beraberliği için yılmadan savaşan ve şehit düşen bütün askerlerimizi saygı ve tazimle yâd ediyorum. Hepsinin ruhları şad olsun” diye konuştu.

Son olarak söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bugün şühedanın aziz emanetine selam durmak için buradayız. Onları minnetle, rahmetle yad etmek için buradayız. Başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere başta vatanı için, milleti için, istiklali için gözünü kırpmadan canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, mekanları cennet olsun şehitlik makamları mübarek olsun. Bundan tam 108 yıl önce kahraman Mehmedimiz burada bir direniş ruhuyla, bir birlik ruhuyla bir özveri ruhuyla, bir adanmışlık ruhuyla yola revan oldu. bugün Allahu Ekber Dağlarına şöyle bir baktığımızda o günkü koşulları da göz önünde bulundurduğumuzda askerlerimizin ne yüce bir ruh, ne büyük bir inanç, ne büyük bir disiplin sahibi olduğumuzu iliklerimize kadar hissediyoruz. Ve bir kez daha onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tören çelik kanatların gösterisiyle sona erdi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kars İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile binlerce kişi katıldı.