Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış Şehitlerinin 108. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Vali Öksüz, anma etkinliklerini tüm Karslıları davet etti.

Kars Valiliği Toplantı Salonu’nda yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya gelen Öksüz, Sarıkamış Şehitleri Anma etkinliklerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılım sağlayacağını söyledi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Sarıkamış Şehitlerimizi 108. yılında büyük bir coşku, gurur ve onurla bu senede anacağız. Sarıkamış ve Sarıkamış Şehitleri deyince aklımıza birçok şey geliyor. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum Sarıkamış çok önemli bir destan. Bayrak, vatan, istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna kendilerini feda eden bir adanmışlık destanı. Üstün cesaretin, feragatin, kendini adamışlığın, vatan sevgisinin, kararlılığın, azmin çok önemli ama hüzünlü bir hikayesidir” dedi.

Öksüz, “Biz Sarıkamış Şehitlerimizi her sene bu duygularla anıyoruz, onların bizi bıraktığı kutsal değerleri elbette bundan sonra da dünya durdukça korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Bizler onlardan aldığımız güçle, moralle onların bizlere bıraktığı aydınlık Türkiye’yi yarınlara daha emin ellerde ulaştırmaya çalışacağız. O amaçla her sene biliyorsunuz Sarıkamış Şehitlerimizi anıyoruz anma günü düzenliyoruz. Bu sene de inşallah 6, 7 ve 8 Ocak 2023 tarihlerinde Sarıkamış Şehitlerimizi anacağız. Anma programını yayınladık, bizim “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” mottomuza ayrıca “Biz Hep Aynı İzdeyiz” mottosunu da ekledik bu sene, bu duygularla anma törenimizi gerçekleştireceğiz. Ama törenimiz de yine her seneki etkinliklerimizin yanında bu sene Sarıkamış belgeseli gösterimi de olacak, o da ayrı bir program olarak inşallah anma törenimize renk katacak. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı tamamladık, 35 kurumun koordinasyonda bin 500 kamu personelimiz hazırlıklarda aktif olarak yer alıyor. Yaptığımız hazırlıklarla birlikte tabii bütün vatandaşlarımızı, bütün gençlerimize ben 108. yılı anma törenine burada özellikle davet etmek istiyorum. Gençlik Spor Bakanlığımızca Kars ve çevrelerinden 7 bin 500 öğrencinin de, gencinde bu etkinliğe katılımını sağlanacağını ifade etmek istiyorum. Biz bunları Kars’ta Sarıkamış’ta, diğer ilçelerimizde misafir edeceğiz. Hazırlıklarımızı yaptık şehit ve gazi ailelerimizi yine ağırlayacağız Cuma günü yani 6 Ocak tarihinde. Orada etkinlik süresince AFAD’tan, UMKE’den ve 112 birimlerimizden 200 kişi de acil durumlar için görevlendirilmiş durumda. Araç-gereç her türlü planlama yapılmış durumdadır” diye konuştu.

“Çok sayıda polis ve jandarma görev alacak”

Sarıkamış etkinliklerinde çok sayıda jandarma ve polisin görev alacağına dikkat çeken Öksüz, “Vatandaşlarımızın zirveye ulaşımı için de yine etkinlik alanına ulaşımı içinde 320 araç temin edilmiştir, yine Sarıkamış merkezinden de 120 araç temin edilmiştir. Her türlü güvenlik tedbirinin alındığını da ifade etmek istiyorum. Gerek il dışından gerekse buradan katılacak olan vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu sağlamak ve anma töreninin herhangi bir kesintiye uğramadan güvenli şekilde, düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak için kolluk birimlerimizce gerekli tedbirlerde alınmıştır. Bin 128 emniyet personelimiz, 720 de jandarma personelimiz anma etkinlikleri boyunca görev yapacaktır. Ben bu seneki anma etkinliklerin daha fazla coşkuyla, gururla ve heyecanla kutlanacağına inanıyorum. Hepimiz bu önemli günde orada olacağız ve ecdadımızın 108 yıl önce yaktığı meşaleyi inşallah bizler onlardan devralarak ülkemizi aydınlatmak için var gücümüzle çalışacağız. Ben o vesileyle bir kez daha Sarıkamış’ta hakikaten yoklukla, soğukla ve açlıkla mücadele eden ama bütün bunlara rağmen üstün cesaretle feragat anlayışıyla, canını siper eden hakikaten kefenleri kardan bembeyaz olan buz tutan Sarıkamış Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum, Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

Öksüz, daha sonra şunları söyledi:

“Bizler tabii Sarıkamış Şehitlerimizin verdiği mücadelenin bir benzerini bugün terör örgütlerine karşı veriyoruz, ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri, kolluk güçlerimizle birlikte emniyetiyle jandarmasıyla bu mücadeleyi yine üstün görev anlayışıyla, cesaretle, vatan sevgisi ile yürütüyor. İç güvenlik hareketlerinde Irak’ta, Suriye’de ve ülke içinde yürüttüğümüz operasyonlarda şehit olan bütün kahramanlarımızı da ben bu vesileyle rahmet ve minnetle anıyorum. Biz Sarıkamış Şehitlerimizin ruhunu şad edeceğiz, herkesi bu anma gününde onları o anlayışla anmaya, onların ruhunu şad etmeye, onlara layık birer evlat olduğumuzu göstermeye davet ediyorum.”

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış Şehitlerini anma programına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılım sağlayacağını sözlerine ekledi.