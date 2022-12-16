Kartal Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış’ta şehit düşen askerler için anma etkinliği düzenledi.

Kartal Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış’ta şehit düşen askerler için anma etkinliği düzenledi.

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından bir anma konseri gerçekleştirildi. Koro Şefi Kemal Esen’in yönetimi ve Nazife Hüner’in sunumuyla gerçekleşen müzik ziyafetinde en güzel türküler Sarıkamış şehitleri için seslendirildi. Etkinliğe Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir, Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hülya Arkan, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, barkovizyon gösterimiyle Sarıkamış’ta yaşananlar anlatıldı. Gösterimin ardından Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından türküler seslendirildi. Erisin Dağların Karı’ndan Bir Ay Doğar’a, Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim’den Allı Turnam’a kadar birçok türkü hep bir ağızdan söylendi.

Etkinliğin sonunda sahneye davet edilen Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir, Koro Şefi Kemal Esen’e çiçek takdiminde bulundu. Özdemir, Sarıkamış Şehitleri’ni rahmetle andığını belirterek, bu anlamlı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.