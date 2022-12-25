İzmir’de bulunan sivil toplum kuruluşları, “Bayrağını al sen de gel” sloganı ile Sarıkamış şehitleri için yürüdü. Buca’da düzenlenen yürüyüşün ardından toplanan vatandaşlar, şehitler için dua etti.

İzmir’de bulunan sivil toplum kuruluşları, “Bayrağını al sen de gel” sloganı ile Sarıkamış şehitleri için yürüdü. Buca’da düzenlenen yürüyüşün ardından toplanan vatandaşlar, şehitler için dua etti.

İzmir’de Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu ve İzmir Sarıkamışlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, 108 yıl önce Sarıkamış’ta donarak can veren 90 bin şehit için anma programı düzenledi. İzmir Sarıkamışlılar Kültür ve Dayanışma Derneği önünden başlayan yürüyüş, Çevikbir Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşe, motorlu ekipler de destek verdi. Meydanda düzenlenen etkinlikte, şehitler için dualar edildi.

“Anaların yüreğine ateş, yiğitlerin kaderine buz düştüğü yer”

Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Çetin Demir, “Sarıkamış, bütün imkansızlıklara ve kara kışa rağmen Mehmetçik’in vatanını korumak için inançla, azimle verdiği mücadelenin hüzünlü hikayesidir. Sarıkamış, karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir mızrak gibi parçaladığı, anaların yüreğine ateş, yiğitlerin kaderine buz düştüğü yerdir” dedi.

“Bir ölür, bin doğarız”

İzmir Sarıkamışlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Bayandur, “Bir kurşun sıkmadan 90 bin şehidimiz Sarıkamış’ta şehadet şerbetini içmiştir. Bizler Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, 15 Temmuz’da, ülkemizin her yerinde memleketimizin müdafaası için her nerede ve ne şartta olursa olsun bu topraklara canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bizler hiçbir milletin esareti altında kalmadık. Türk milleti olarak bir ölür, bin doğarız. Donsak da yansak da parçalansak da bu vatanı kimseye vermedik, vermeyeceğiz” diye konuştu.

Programda, şehitlerin hayrına lokma da döktürüldü.