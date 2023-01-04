Sarıkamış şehitleri, Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümünde Kars’ta anılacak. Anma etkinliklerinin programı belli oldu.

Sarıkamış şehitleri, Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümünde Kars’ta anılacak. Anma etkinliklerinin programı belli oldu.

6 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak olan programın ilk gününde saat 14.30’da şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Aynı gün, saat 18.00’de Kazım Karabekir Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Mevlid-i Şerif programının ardından tiyatro gösterisi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanacak katılımcılar, meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 19.30’da başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği’nde sona erecek.

Programın ikinci günü olan 7 Ocak 2023 Cumartesi günü etkinlikler Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeki Canlı Heykeller Sergisi açılışı ile devam edecek. Aynı gün saat 18.00’de yine Sarıkamış Kayak Merkezi’nde meşaleli kayak gösterisi yapılacak. Akşam saat 11.30’da ise Kayı Resort Otel’de Sarıkamış Belgeseli gala gösterimi yapılacak.

"Biz hep aynı izdeyiz"

Sarıkamış Harekatı etkinliklerinin son günü olan 8 Ocak 2023 Pazar günü anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Sarıkamış zirve alanında toplanacak katılımcılar, saat 08.30’da yürüyüşe geçecek ve yürüyüş Ay Yıldız Tören Alanı’nda son bulacak. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile çelenk konulmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.

Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, saat 11.30’da Solotürk ve Çelik Kanatlar gösterileriyle son bulacak.